Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro» - TVI
Luto
Luto

Este desaparecimento representa uma perda irreparável para o cinema nacional.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O cinema português está de luto. Morreu esta quarta-feira, 24 de outubro de 2025, Patrícia Saramago, aos 49 anos. A triste notícia foi confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema, através de uma publicação na sua página oficial de Facebook.

Na mensagem, a instituição lamenta profundamente a partida da artista: «É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento de Patrícia Saramago. O seu desaparecimento, inesperado e prematuro, assinala uma perda profunda para o cinema português.»

Formada na Escola Superior de Teatro e Cinema entre 1993 e 1996, Patrícia Saramago dedicou-se à montagem cinematográfica, área em que se destacou e deixou um legado notável. Ao longo da sua carreira, colaborou em inúmeras produções de relevo, tanto nacionais como internacionais, sempre com um olhar apurado e uma sensibilidade única para a arte da edição.

Entre os muitos projetos que marcaram o seu percurso, destacam-se títulos de grande reconhecimento como «No Quarto de Vanda» (2000) e «Ne Change Rien» (2009), de Pedro Costa; «Frágil Como o Mundo» (2001) e «A Portuguesa» (2018), de Rita Azevedo Gomes; «Com Que Voz» (2009), de Nicholas Oulman; «Estive em Lisboa e Lembrei-me de Você» (2015), de José Barahona; «Vadio – I Am Not a Poet», de Stefan Lechner; «Kutchinga» (2021), de Sol de Carvalho; e mais recentemente, a curta-metragem «Les Habitants» (2025), de Maureen Fazendeiro.

Apesar de manter sempre uma presença discreta por detrás das câmaras, Patrícia Saramago teve um papel vital na construção de algumas das obras mais marcantes do cinema português contemporâneo. A sua arte deu forma, ritmo e emoção a histórias que tocaram o público e deixaram marca na sétima arte.

A Academia Portuguesa de Cinema terminou a nota com uma sentida homenagem:

«O legado da sua entrega e da sua visão artística permanece connosco. Lamentamos profundamente a sua partida e endereçamos à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências.»

O desaparecimento de Patrícia Saramago representa uma perda irreparável para o cinema nacional, mas o seu talento e dedicação continuarão a inspirar futuras gerações de criadores e amantes da arte.

Relacionados

«Morreu o meu grande amigo»: José Raposo está de luto

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Mais Vistos

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje
1

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

A Fazenda
Ontem
2

Reconhece esta atriz? É uma das mulheres mais bonitas de Portugal!

Quero é Viver
23 jan 2023
3

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Terra Forte
Ontem
4

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem
5

Sara Prata deixa alerta: «É fraude»

qua, 19 mar
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

A Protegida
Hoje

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

Hoje

«Passei por várias emoções»: Marta Andrino vive experiência sensorial ao lado de apresentadora famosa

Festa é Festa
Ontem

«Ainda estou a processar»: A noite que Jessica Athayde não consegue esquecer

Ontem

«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida

Terra Forte
Ontem

Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»

Terra Forte
Ontem

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Ontem
Mais Fora do Ecrã