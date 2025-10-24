Morreu atriz famosa aos 49 anos: «Desaparecimento, inesperado e prematuro»

O cinema português está de luto. Morreu esta quarta-feira, 24 de outubro de 2025, Patrícia Saramago, aos 49 anos. A triste notícia foi confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema, através de uma publicação na sua página oficial de Facebook.

Na mensagem, a instituição lamenta profundamente a partida da artista: «É com enorme tristeza que comunicamos o falecimento de Patrícia Saramago. O seu desaparecimento, inesperado e prematuro, assinala uma perda profunda para o cinema português.»

Formada na Escola Superior de Teatro e Cinema entre 1993 e 1996, Patrícia Saramago dedicou-se à montagem cinematográfica, área em que se destacou e deixou um legado notável. Ao longo da sua carreira, colaborou em inúmeras produções de relevo, tanto nacionais como internacionais, sempre com um olhar apurado e uma sensibilidade única para a arte da edição.

Entre os muitos projetos que marcaram o seu percurso, destacam-se títulos de grande reconhecimento como «No Quarto de Vanda» (2000) e «Ne Change Rien» (2009), de Pedro Costa; «Frágil Como o Mundo» (2001) e «A Portuguesa» (2018), de Rita Azevedo Gomes; «Com Que Voz» (2009), de Nicholas Oulman; «Estive em Lisboa e Lembrei-me de Você» (2015), de José Barahona; «Vadio – I Am Not a Poet», de Stefan Lechner; «Kutchinga» (2021), de Sol de Carvalho; e mais recentemente, a curta-metragem «Les Habitants» (2025), de Maureen Fazendeiro.

Apesar de manter sempre uma presença discreta por detrás das câmaras, Patrícia Saramago teve um papel vital na construção de algumas das obras mais marcantes do cinema português contemporâneo. A sua arte deu forma, ritmo e emoção a histórias que tocaram o público e deixaram marca na sétima arte.

A Academia Portuguesa de Cinema terminou a nota com uma sentida homenagem:

«O legado da sua entrega e da sua visão artística permanece connosco. Lamentamos profundamente a sua partida e endereçamos à família, amigos e colegas as mais sentidas condolências.»

O desaparecimento de Patrícia Saramago representa uma perda irreparável para o cinema nacional, mas o seu talento e dedicação continuarão a inspirar futuras gerações de criadores e amantes da arte.