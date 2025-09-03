Cacau

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

Paula Neves vive dia marcante, que jamais será esquecido: «Assinámos o que já tínhamos prometido»

O casamento que nunca mais vai esquecer. Paula Neves celebra data especial: «Oficializámos o amor».

  • Paula Neves celebrou 21 anos de casamento com Ricardo Duarte.

  • A atriz partilhou fotos e uma mensagem emotiva no Instagram, reafirmando o amor pelo marido.

  • A publicação destaca a cumplicidade e a longevidade da relação do casal.

 

A atriz Paula Neves comemorou uma data muito especial ao lado do marido, Ricardo Duarte. Nas redes sociais, a artista partilhou algumas fotos do casal e deixou uma mensagem emotiva aos fãs:

«Há 21 anos oficializámos o amor. Assinámos o que já tínhamos prometido. E voltava a dizer SIM, mil vezes sim», escreveu Paula Neves no instagram, relembrando o dia em que formalizou a relação que já viviam há anos.

Ao celebrar mais de duas décadas de casamento, Paula Neves destaca não só a estabilidade e cumplicidade da relação, mas também o carinho e admiração que mantém pelo parceiro. A partilha da atriz nas redes sociais revela um lado íntimo e familiar, mostrando como pequenos gestos de celebração pessoal podem aproximar os fãs da vida das celebridades.

Paula Neves, de 47 anos, atravessou um momento difícil com a perda de um dos seus grandes companheiros de vida. No passado dia 1 de julho de 2025, a atriz recorreu às redes sociais para dar a triste notícia da morte do seu cão, Pablo, com quem partilhou 13 anos de amizade e amor incondicional.

Na publicação emotiva, Paula partilhou uma fotografia e um vídeo do animal, acompanhados de palavras que emocionaram os seguidores:

«Descansa em paz, meu amor», escreveu.


«Por vezes os cães uivam quando faltam elementos na matilha. A nossa matilha ficou com menos um 😞. Junto-me a ti, meu cão, até estarmos reunidos outra vez. Auuuuuuuuuuuuuuuuuuu Auuuuuuuuu 🐕‍🦺».

A perda de Pablo não passou despercebida e os seguidores encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e solidariedade: «Nada voltará a ser como era mas essa é a magia deles, a marca gigante que deixam em nós!», «A dor da partida é imensa. O companheiro do Pablo vai sofrer…», «Muita força e muita coragem».

A ligação de Paula ao seu cão era profunda, e esta despedida é sentida por todos os que seguem o seu percurso e partilham o amor pelos animais. Pablo foi mais do que um cão — foi um verdadeiro membro da família e companheiro de todas as horas.

