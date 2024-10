Vem aí em «Cacau»: Descontente, Sal põe Soraia na ordem

Em «Cacau», com um ar autoritário, Soraia (Paula Neves) diz a Marlene (Leonor Seixas) que basta obedecer a todas as suas ordens para poder trabalhar lá em casa.

No mesmo momento, Soraia engole em seco por Sal (Carolina Amaral) lhe dizer séria querer falar com ela sobre Rosa.

Anita (Catarina Nifo) acaba por alinhar no plano de Guto (Vitor Britto) e Tiago para tirarem Marquinho do país, com Tiago (José Condessa) a asseverar-lhe que ela não irá parar à prisão. Tomané (Salvador Nery) diz-lhes que Sal está na cozinha a pôr as coisas em ordem, todos o olham intrigados.

Recorde-se que Soraia já se tem envolvido em muitas situações na casa dos Vaz Pereira: