Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem

  • Há 2h e 35min
Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem - TVI

O ladrão está bem mais próximo do que se pensa.

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) dá uma aula de karaté a Duarte (Gonçalo Braga) . Este finge ter algumas dificuldades e Gonçalo aproxima-se mais para o ajudar. Duarte dá um pontapé em Gonçalo, mas finge que foi sem querer. Duarte diz que vai chamar ajuda, mas ri-se. Percebemos que fez de propósito.

Duarte pede gelo a Gina (Paula Neves) e diz que magoou Gonçalo. Enquanto Gina vai buscar gelo, Duarte aproxima-se da caixa para tirar mais dinheiro, mas Mónica (Catarina Nifo) aparece e pergunta-lhe o que está a fazer. Duarte disfarça e diz que estava à procura da caixa de primeiros socorros, mas Mónica fica desconfiada.

Mónica empurra o gelo com força para magoar Gonçalo e repreende-o por ter achado boa ideia dar treino a Duarte, quando sabe que ele o odeia. Mónica diz que é óbvio que ele o ia magoar. Mónica pergunta a Gina se pode expor os seus produtos no ginásio e Gina acha boa ideia, mas têm de falar com José Diogo (Pedro Sousa) também.

Recorde-se que Duarte pediu desculpa a Gonçalo:

