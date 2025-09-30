A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Gina e Gonçalo envolvem-se?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:03
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Gonçalo envolvem-se?

Os dois não sabem o que fazer.

Em «A Protegida», Mónica (Catarina Nifo) acorda Gonçalo (João Bettencourt) e lembra-o que têm um voo para apanhar. Gonçalo tenta recompor-se e lembrar-se do que aconteceu. Gonçalo constata que bebeu demais e pega na toalha para tomar banho.

FLASHBACK INÉDITO: Gonçalo e Gina (Paula Neves)brindam e bebem. Dançam e riem-se, cúmplices. Gonçalo e Gina dançam, completamente bêbados e sem noção do que os rodeia. Bebem mais e dançam. Gina descansa um pouco, mas Gonçalo vai buscá-la para dançarem mais.

Nuno (Tiago Teotónio Pereira) vai buscar a carteira ao cacifo e Gina evita falar com ele. Nuno diz que quando voltar vão ter de conversar. Mónica repreende o irmão por ter bebido antes de um campeonato tão importante. Gina faz sinal a Gonçalo para falarem.

Gina pergunta a Gonçalo se disse alguma coisa a Nuno, sobre o que ela lhe contou, mas Gonçalo diz que não. Gina pede-lhe para não dizer nada. Tentam lembrar-se da noite de ontem, mas está tudo muito vago e só se lembram de beber muito e de se divertirem, mas sentem que há algo de estranho.

Recorde-se que a relação de Gonçalo e Aruna tem estado por um fio:

