Atenção: imagens que podem impressionar. Esta foi a partilha mais emotiva de Paula Neves

  • Há 2h e 9min
Atenção: imagens que podem impressionar. Esta foi a partilha mais emotiva de Paula Neves

Um video emotivo e cheio de nostálgia.

Paula Neves, atriz de 47 anos, continua a viver dias de grande emoção depois da perda do seu fiel companheiro de 13 anos, Pablo. O cão, que esteve ao lado da atriz durante mais de uma década, deixou um vazio profundo na sua vida, mas também uma herança de amor e ternura que Paula não deixa de recordar nas redes sociais.

Depois da despedida sentida que fez no início de julho, a atriz voltou a partilhar memórias do seu amigo de quatro patas. Desta vez, fê-lo através de um story no Instagram, acompanhado de uma mensagem tão ternurenta quanto inesperada: «ATT! Imagens fortes de rara beleza, que podem impressionar a sensibilidade do espectador. Visualização desaconselhada a pessoas mais sensíveis (que podem ficar com o coração a rebentar de ternura)», escreveu.

A publicação, que mistura saudade e ternura, mostra mais uma vez a ligação especial que Paula mantinha com Pablo. Mais do que um animal de estimação, era parte da sua “matilha”, como a própria disse quando anunciou a morte do cão: «Por vezes os cães uivam quando faltam elementos na matilha. A nossa matilha ficou com menos um».

A recordação recente é mais uma prova de que Pablo continua muito presente no coração de Paula Neves. As imagens de rara beleza a que a atriz se referia são memórias captadas ao longo dos anos que evidenciam a ternura e cumplicidade vividas entre os dois.

Com esta partilha, Paula transformou a dor da perda numa recordação pública, onde mistura emoção com um toque de humor, talvez a forma mais bonita de eternizar quem tanto significou. Pablo pode já não estar fisicamente presente, mas a atriz mostra que continua a viver com ela, todos os dias, como um “novo habitante” no coração.

Relembre-se deste momento igualmente emotivo que Paula Neves viveu: 

