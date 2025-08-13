Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está a ficar nervosa com a atitude de Gina (Paula Neves) e diz que não lhe compete a ela decidir o que fazer com a sua vida. Gina diz que lhe confiou a filha e tratou bem dela, por isso também tem uma palavra a dizer sobre a vida da bebé e o pai merece saber que tem uma filha. Mariana quer levar a bebé, mas Gina não deixa e quer ir falar com José Diogo (Pedro Sousa).
Mariana pede a Gina para não contar nada a JD e explica os seus motivos. Gina diz que isso é entre ela e ele e que nada tem a ver com a bebé. A bebé tem uma mãe e um pai e merece ter os dois na sua vida. Mariana diz que já está arrependida de ter deixado a bebé com Gina, mas ela sabe que não e que Mariana sabe que ela tem razão.