Paula Neves está destroçada com a morte de amigo de 13 anos

Paula Neves, de 47 anos, atravessa um momento difícil com a perda de um dos seus grandes companheiros de vida. No passado dia 1 de julho de 2025, a atriz recorreu às redes sociais para dar a triste notícia da morte do seu cão, Pablo, com quem partilhou 13 anos de amizade e amor incondicional.

Na publicação emotiva, Paula partilhou uma fotografia e um vídeo do animal, acompanhados de palavras que emocionaram os seguidores:

«Descansa em paz, meu amor», escreveu.



«Por vezes os cães uivam quando faltam elementos na matilha. A nossa matilha ficou com menos um 😞. Junto-me a ti, meu cão, até estarmos reunidos outra vez. Auuuuuuuuuuuuuuuuuuu Auuuuuuuuu 🐕‍🦺».

A perda de Pablo não passou despercebida e os seguidores encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e solidariedade: «Nada voltará a ser como era mas essa é a magia deles, a marca gigante que deixam em nós!», «A dor da partida é imensa. O companheiro do Pablo vai sofrer…», «Muita força e muita coragem».

A ligação de Paula ao seu cão era profunda, e esta despedida é sentida por todos os que seguem o seu percurso e partilham o amor pelos animais. Pablo foi mais do que um cão — foi um verdadeiro membro da família e companheiro de todas as horas.