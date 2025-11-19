A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:34
Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai? - TVI

Nuno ou Gonçalo: eis a questão.

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) aparece na sala de treino e os miúdos correm na direção dele. Inicialmente Nuno (Tiago Teotónio Pereira) fala de forma cordial, mas percebemos que estão mais frios e distantes.

Nuno acaba por enfrentar Gonçalo e pergunta-lhe o que está a fazer ali. Tensão entre os dois.

Gina (Paula Neves) chega com Nuninho e Margarida (Inês Herédia) derrete-se toda com o bebé. Margarida diz que Gonçalo está ali e Gina fica em choque.

Gonçalo aparece e fica hipnotizado a olhar para o bebé, pois sabe que é seu filho. Nuno coloca-se ao lado de Gina e reforça que o bebé é seu filho.

Recorde-se que Gina e Gonçalo chegaram a envolver-se:

