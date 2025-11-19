Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) aparece na sala de treino e os miúdos correm na direção dele. Inicialmente Nuno (Tiago Teotónio Pereira) fala de forma cordial, mas percebemos que estão mais frios e distantes.
Nuno acaba por enfrentar Gonçalo e pergunta-lhe o que está a fazer ali. Tensão entre os dois.
Gina (Paula Neves) chega com Nuninho e Margarida (Inês Herédia) derrete-se toda com o bebé. Margarida diz que Gonçalo está ali e Gina fica em choque.
Gonçalo aparece e fica hipnotizado a olhar para o bebé, pois sabe que é seu filho. Nuno coloca-se ao lado de Gina e reforça que o bebé é seu filho.
