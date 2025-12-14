A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Gina vira-se contra Nuno para defender Gonçalo?

Vem aí em «A Protegida»: Gina vira-se contra Nuno para defender Gonçalo?

Afinal, o coração de Gina bate por quem?

Em «A Protegida», Gina (Paula Neves) chega a casa e estranha ver Gonçalo. Nuno (Tiago Teotónio Pereira) percebe que eles estiveram juntos em casa de Mariana e acha que foi por isso que Gonçalo mudou de ideias. Nuno conta a Gina que Gonçalo (João Bettencourt) voltou com a palavra atrás e quer ficar em Elvas. Gonçalo defende que todos merecem saber a verdade, inclusive Nuninho. Gina fica sem saber o que fazer.

Nuno relembra Gonçalo do que combinaram, mas ele está arrependido do que prometeu e quer fazer parte da vida do filho. Gina pensa no que Mariana lhe disse e não acha bem mentir ao filho, nem é justo impedir o pai e o filho de estarem juntos. Nuno fica magoado e vai embora. Gonçalo conforta Gina e agradece-lhe pelo bom senso.

