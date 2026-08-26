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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Xavier fica surpreendido ao descobrir que Clarisse conhece o seu irmão

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:09
Vem aí «A Madrasta»: Xavier fica surpreendido ao descobrir que Clarisse conhece o seu irmão - TVI

Um momento inesperado!

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Xavier (Vítor d’Andrade) fica surpreendido ao perceber que Clarisse (Paula Neves) conhece o seu irmão, Cajó. Clarisse explica que o conhece há muitos anos, desde a época em que vivia no bairro, e partilha com Xavier algumas informações sobre ele.

Xavier ouve tudo com atenção, ansioso por saber mais sobre o irmão. Clarisse conta-lhe que Cajó é um homem de bom coração, mas revela também que o próprio filho sente vergonha dele.

Perante tudo o que acaba de descobrir, Xavier pede a Clarisse que tente convencer Cajó a aceitar a sua herança, pois não quer ficar sozinho.

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