Vem aí em «Cacau»: Soraia é confrontada com o assassinato de Justino

Em «Cacau», Rosa (Mafalda Tavares) diz a Tomané (Salvador Nery) e Valdemar (Vitor Hugo) que Soraia (Paula Neves) continua deitada sem se querer levantar. Valdemar diz a Tomané que têm de apertar com Soraia, agora que já viram pelas câmaras de vigilância que Simone (Alexandra Lencastre) esteve lá ontem em casa, e têm uma testemunha que a viu a comprar Soraia. Tomané esboça ar muito desapontado com Soraia.

Tomané conta a Valdemar da história de Lola (Ana Bustorff) ter ontem levado comprimidos ao quarto de Justino juntamente com um copo de água que Soraia lhe entregou, com Rosa a confirmar que isso aconteceu mesmo, juntando-se ao facto da testemunha deles ter visto Soraia a partir um copo na cozinha. Valdemar diz a Tomané que tudo aponta cada vez mais que Soraia está implicada na morte de Justino, precisando descobrirem os diamantes que Simone deu a Soraia. Tomané está absolutamente desolado com Soraia.

Valdemar pede a Lola para o deixar a sós com Soraia, atacando-a de imediato sobre ontem ter estado com Simone antes de Justino morrer. Soraia estremece tensa.

Soraia nega a Valdemar ter estado com Simone na noite da morte de Justino e afirma que sempre protegeu a família. Tomané mostra os diamantes encontrados no quarto dela, que só poderiam ter sido dados por Simone, deixando Soraia encurralada

Sem escapatória, Soraia confessa a Tomané e Valdemar que aceitou o suborno de Simone para dar a Justino um copo com uma substância, mas arrependeu-se e conseguiu impedir que ele o bebesse. Ela diz que Jaime (Sérgio Praia) e Salomão (Paulo Pires) podem confirmar a história. Jaime entra na cozinha, e Valdemar diz que ele chegou na hora certa.

