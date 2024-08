Paulo Calatré revolta-se e faz comunicado: «Eu sei que devia estar calado, mas chateia-me»

Paulo Calatré, no passado dia 19 de agosto, mostrou-se revoltado com um assunto que o deixa muito chateado: «Quando as companhias fazem os “Workshops/castings de 2 a 3 días».

No desabafo, o ator questionou as companhias: «não sabem que estão a pedir aos artistas dias inteiros de trabalho sem lhes pagar? Isto parece-me uma forma de perpetuar a precariedade, de usar o desespero pela falta de trabalho e um esquema para usar o trabalho dos outros em benefício próprio!!! É isto e as cartas de motivação, já não há pachorra!».

