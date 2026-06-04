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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: José quebra segredo e revela quem é Débora

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 3min
Vem aí em «Terra Forte»: José quebra segredo e revela quem é Débora - TVI

Por amor, ele conta.

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Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) continua muito zangada com José (Paulo Calatré) por ele lhe dizer não poder desvendar quem é a mulher que estava com ele, achando que ele lhe está a mentir. José assente já em desespero a Glória contar-lhe quem ela é, desde que ela prometa manter segredo sobre o assunto.

Glória está atónita por José já lhe ter explicado que a mulher loira foi quem salvou António (João Catarré) da morte por duas vezes e o escondeu todo aquele tempo. Glória diz a José ser óbvio que essa mulher está apaixonada por António.

Recorde-se que José já se sente atraído por Glória há muito tempo:

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