Vem aí em «Terra Forte»: José quebra segredo e revela quem é Débora

Em «Terra Forte», Glória (Maria João Pinho) continua muito zangada com José (Paulo Calatré) por ele lhe dizer não poder desvendar quem é a mulher que estava com ele, achando que ele lhe está a mentir. José assente já em desespero a Glória contar-lhe quem ela é, desde que ela prometa manter segredo sobre o assunto.

Glória está atónita por José já lhe ter explicado que a mulher loira foi quem salvou António (João Catarré) da morte por duas vezes e o escondeu todo aquele tempo. Glória diz a José ser óbvio que essa mulher está apaixonada por António.

Recorde-se que José já se sente atraído por Glória há muito tempo: