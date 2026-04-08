Vem aí em «Terra Forte»: Casamento de Carla e José chega ao fim?

Em «Terra Forte», Carla (Marina Albuquerque) não fica espantada por Flor (Benedita Pereira) não ter conseguido evitar envolver-se novamente com Sammy (José Fidalgo), recordando o marido que ela foi capaz de deixar toda a sua vida para trás para o proteger. Carla diz também não criticar Sammy e a família por terem tentado recuperar tudo o que Manuel (António Capelo) lhes tinha roubado.

Carla diz a José que Flor somente não voltou para Sammy por, entretanto ter conhecido António, salientando achar perfeitamente normal que Flor se tenha também apaixonado por António (João Catarré), que é realmente alguém muito atraente. José sai porta fora fulo sem aceitar que Carla lhe esteja a dizer aquilo.

Será o ponto final neste casamento?

De recordar que José está a ter um aparente interesse em Glória: