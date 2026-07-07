Vem aí em «Terra Forte»: José fica em choque ao descobrir que Carla já encontrou um novo amor

Em «Terra Forte», António (João Catarré) diz a José (Paulo Calatré) estar aliviado por já não ter de esconder a relação com Débora (Elisa Volpatto), e aconselha o irmão a esclarecer tudo com Carla.

Carla (Marina Albuquerque) surpreende José (Paulo Calatré) ao agradecer-lhe o divórcio, dizendo que isso a ajudou a encontrar o amor. José fica em choque.

José questiona Leumi sobre a mudança de atitude de Carla, e Leumi (Cassiano Carneiro) sugere que ele devia aceitar o que aconteceu.

José sente ciúmes ao ver Diego com Carla. Leumi confirma que Carla seguiu em frente.

De relembrar que foi José quem quis acabar com o casamento: