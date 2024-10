Vem aí em «Cacau»: Tiradentes tem um papel fundamental para encontrar Cacau

Em «Cacau», Tomané (Salvador Nery) entra pelas traseiras, trocando de imediato olhares de despique com Soraia (Paula Neves). Esta fica irritada por Marlene (Leonor Seixas) comentar novamente que ela e Tomané parecem mesmo gostar um do outro. Ignora a dizer que ambas vão conseguir conhecer muitos homens quando forem ricas com o dinheiro que vão ganhar com a nova agência.

Tomané segue o seu caminho e pede ajuda a Tiradentes (Paulo Guidelly) para filtrar as muitas mensagens que tem recebido sobre pistas do paradeiro de Cacau (Matilde Reymão), atirando-lhe com um monte de papelada para cima. Tiradentes fica surpreso.

Recorde-se que Tiradentes veio para Portugal atrás da sua amada, Anita (Catarina Nifo):