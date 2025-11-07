Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) entra no Palacete de forma cautelosa. Pede ao segurança para fazer uma ronda pelo exterior da casa, pois entrou muita gente estranha. Jorge diz que fica ali a vigiar Carlota, enquanto o segurança faz a ronda.
Jorge desliga a câmara de vigilância e pega em Carlota ao colo. No seu lugar coloca um peluche e volta a ligar a câmara.
Jorge já escondeu Carlota e finge que só agora está a sair do quarto. O segurança diz que está tudo calmo. Jorge finge que fica mais tranquilo e diz que vai voltar para a homenagem.
Será capaz de fazer mal à própria neta?
Recorde-se não é a primeira vez que fazem uma coisa destas à bebé: