A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 40min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota? - TVI

O pai de JD vai longe demais.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) entra no Palacete de forma cautelosa. Pede ao segurança para fazer uma ronda pelo exterior da casa, pois entrou muita gente estranha. Jorge diz que fica ali a vigiar Carlota, enquanto o segurança faz a ronda.

Jorge desliga a câmara de vigilância e pega em Carlota ao colo. No seu lugar coloca um peluche e volta a ligar a câmara.

Jorge já escondeu Carlota e finge que só agora está a sair do quarto. O segurança diz que está tudo calmo. Jorge finge que fica mais tranquilo e diz que vai voltar para a homenagem.

Será capaz de fazer mal à própria neta?

Recorde-se não é a primeira vez que fazem uma coisa destas à bebé:

Relacionados

Exclusivo «A Protegida»: Jorge consegue dar o maior golpe que alguma vez imaginou

Vem aí «A Protegida»: Virgílio usa a morte de Benedita para levar o seu plano maléfico em frente

A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Óscar confessa a Mónica e Gonçalo que matou os pais deles

A Protegida
Hoje

A Protegida: JD fica de rastos e desaba perante Óscar

A Protegida
Ontem

Francisco encontra Isabel no seu quarto: «Pareces um bocadinho obcecada por mim»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mónica descobre que anda a ser engnada

A Protegida
Ontem

Virgílio trai a família e informa Jorge: «É a altura ideal para a estocada final»

A Protegida
Ontem

A Protegida: A carta emocionante que Benedita deixou a Mariana e Laura antes de morrer

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Nutricionistas alertam: estes 5 alimentos não devem ser misturados com bananas

Hoje
1

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

seg, 3 nov
2

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem
3

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
4

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Terra Forte
seg, 3 nov
5

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desiste de lutar pela herança?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge faz mal a Carlota?

A Protegida
Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor confronta Sammy e Álvaro após ouvir conversa suspeita

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Família de Mickael Carreira e Laura Figueiredo vive susto em termos de saúde: «A minha alma saiu do meu corpo»

Hoje

«Engravidar nos próximos meses?»: Diogo Amaral deixa a dúvida sobre possível gravidez de Jessica Athayde

Hoje

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Ontem

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Ontem

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Ontem

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Ontem
Mais Fora do Ecrã