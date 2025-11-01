A Protegida

Exclusivo «A Protegida»: Jorge consegue dar o maior golpe que alguma vez imaginou

Exclusivo «A Protegida»: Jorge consegue dar o maior golpe que alguma vez imaginou

Ele consegue destruir o impensável e dar uma reviravolta à família Vilalobo.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) pergunta a Virgílio onde está o dinheiro da fábrica, mas ele faz-se de vítima e diz que não sabe. Laura sabe que Virgílio (Diogo Morgado) autorizou as transferências, mas ele diz que foi Jorge (Paulo Pires) que o obrigou a fazer tudo e foi ele que ficou com o dinheiro. Mariana (Matilde Reymão) pede ao advogado para acelerar o divórcio de Laura e Jorge, pois descobriu que ele sempre teve outra família e só quis dar o golpe a Laura. Mariana chora de raiva e afirma querer destruir Jorge. Virgílio continua a fazer-se de vítima e diz que foi chantageado por Jorge.

Laura diz que Virgílio lhe devia ter contado, mas ele assume que teve medo que Laura não acreditasse nele e que o despedisse. Virgílio achou que Jorge ia desviar algum dinheiro, mas nunca pensou que fosse uma quantia tão grande. Mariana chega e descobre que a fábrica faliu. Laura já sabe toda a verdade sobre Jorge e tenta assimilar tudo. Virgílio finge-se chocado. Laura pergunta a Mariana se esteve na outra casa de Jorge e pede-lhe para a levar lá. Laura e Mariana vão para sair de casa, quando José Diogo (Pedro Sousa) chega.

Laura recrimina JD por nunca ter contado o que sabia e diz que por causa disso, a fábrica está na falência. JD fica em choque. Mariana pergunta-lhe se tem a chave da casa dos pais e saem todos. Laura estaciona perto da casa de Jorge e Clarice e fica a assimilar o que está a acontecer. JD veio de mota atrás delas. Laura pede-lhe a chave e quer entrar. Mariana quer ir com a mãe, mas Laura faz questão de entrar sozinha.

Laura entra e reconhece a casa para onde Jorge a tentou trazer. Laura vê as fotos deles e dos filhos e sente uma enorme repulsa. Laura culpa-se por ter sido tão burra.  JD tenta justificar o seu silêncio, com o facto de ter sido sempre refém de Jorge, pois ele sempre ameaçou Mariana. Ela pergunta-lhe se acha mesmo que Jorge era capaz de lhe fazer mal e JD tem a certeza que sim. JD quis contar a verdade algumas vezes, mas aconteceu sempre alguma coisa que o impediu. Estão os dois arrasados com tudo aquilo.  Laura entra no quarto já revoltada com tudo. Vê as roupas de Jorge e reconhece-as. Vê as roupas de Clarice e a peruca parecida ao seu cabelo e fica nauseada. Laura parte a moldura com uma foto deles e sente um ódio visceral. Laura regressa e diz que quer voltar para casa. JD pergunta o que pode fazer para ajudar e Laura diz-lhe para tirar as suas coisas do palacete e nunca mais voltar. Mariana não diz nada e vai embora com a mãe. JD não quer acreditar que vão ficar novamente chateados.

Recorde-se que Laura acabou a relação com Jorge:

