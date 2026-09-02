Foram o casal mais invejado dos anos 90. Décadas depois, as fotos do casamento continuam a fazer suspirar

Há histórias de amor que resistem ao tempo e a de Paulo Pires e Astrid Werdning é uma delas. Juntos há mais de duas décadas, continuam a ser vistos por muitos como um dos casais mais carismáticos e elegantes da vida pública portuguesa.

A relação começou nos anos 90, numa altura em que ambos trabalhavam no mundo da moda. O encontro aconteceu e rapidamente deu origem a uma história que viria a atravessar gerações. O namoro transformou-se em casamento e, muitos anos depois, continua a ser uma das uniões mais sólidas entre figuras conhecidas do público.

Ao longo deste percurso, o casal construiu também uma família. Paulo Pires e Astrid são pais de duas filhas, Chloe e Zoe, que têm crescido longe da exposição mediática que sempre acompanhou os pais.

Recentemente, os dois assinalaram mais um aniversário de casamento nas redes sociais. A data especial foi celebrada durante uma viagem por vários destinos europeus, onde aproveitaram para partilhar alguns momentos da escapadinha a dois.

Mas foram sobretudo as fotografias do casamento que voltaram a despertar a atenção dos seguidores. Quase três décadas depois, as imagens continuam a impressionar quem as vê, mostrando um casal que já então se destacava pela elegância, cumplicidade e presença.

Num tempo em que as relações duradouras parecem cada vez mais raras, Paulo Pires e Astrid Werdning continuam a ser apontados como um exemplo de estabilidade e de amor que soube resistir à passagem dos anos.

Percorra a galeria e veja as imagens das férias do casal, mas também deste casamento, ainda muito presente na memória dos portugueses.

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