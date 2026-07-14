Passaram-se 25 anos e continuam a provar porque são um dos casais mais bonitos de sempre

Paulo Pires é há muito considerado um dos maiores galãs da televisão portuguesa. Atualmente, o ator dá vida à personagem Jorge, na novela «A Protegida», e continua a conquistar o público com o seu talento e carisma. Fora dos ecrãs, porém, há outra faceta que desperta a atenção dos fãs: a bonita história de amor que vive há mais de duas décadas ao lado de Astrid Werdnig.

Casados há 25 anos, Paulo Pires e Astrid formam um dos casais mais admirados do panorama artístico nacional. A discrição com que sempre protegeram a vida privada, aliada à cumplicidade e à elegância que demonstram em cada aparição pública, faz com que continuem a ser uma das duplas mais acarinhadas pelo público português.

A história começou nos anos 90, em Viena, na Áustria, quando ambos trabalhavam no mundo da moda. Foi precisamente durante essa fase das suas carreiras que se conheceram e deram início a uma relação que rapidamente se transformou numa história de amor duradoura.

O namoro evoluiu de forma natural e, no ano 2000, o casal decidiu oficializar a relação, trocando alianças na Áustria. Curiosamente, foi também naquele país que, 25 anos depois, Paulo Pires e Astrid Werdnig assinalaram as suas bodas de prata, celebrando um percurso marcado pela união e pelo companheirismo.

A família cresceu em 2004, com o nascimento da primeira filha do casal, Chloe. Oito anos mais tarde, em 2012, chegou Zoe, reforçando ainda mais os laços familiares e trazendo uma nova dinâmica à vida de ambos.

Apesar da notoriedade de Paulo Pires e do carinho que o público nutre pela família, o casal sempre optou por manter uma postura reservada, longe das polémicas e dos holofotes. Ainda assim, cada fotografia ou rara partilha nas redes sociais desperta a curiosidade dos fãs, que não escondem a admiração pela beleza, juventude e cumplicidade que continuam a demonstrar.

Passados 25 anos de casamento, Paulo Pires e Astrid Werdnig continuam a ser um exemplo de estabilidade e discrição, provando que o amor construído desde a juventude permanece tão forte como no primeiro dia. Entre carreiras de sucesso e uma família unida, o casal mantém-se como uma das histórias mais bonitas e inspiradoras da televisão portuguesa.