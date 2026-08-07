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São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso

  • TVI Novelas
  • Ontem às 15:28
São desde os anos 90 o casal com mais pinta do País. Quase 30 anos depois, as fotos do casamento ainda confirmam isso - TVI

Paulo Pires e Astrid Werdning estão casados há 26 anos. E são desde os anos 90 um dos casais ‘com mais pinta’ do País

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Foi há 26 anos que Paulo Pires e Astrid Werdning trocam alianças, num casamento que ainda é lembrado nos dias de hoje. O ator e a mulher conheceram-se na década de 90, em Vieira, na Áustria. Nessa altura, Paulo Pires ainda trabalhava maioritariamente como modelo e Astrid também. A paixão foi imediata e resiste até aos dias de hoje.

Juntos, Paulo Pires e Astrid Werdning são pais de Chloe, de 22 anos, e de Zoe, de 13.

A família está, neste momento, de férias e a fazer uma viagem por vários locais paradisíacos da Europa. Nas redes sociais, tanto Paulo Pires como Astrid Werdning assinalaram o dia em que completaram 26 anos de casamento.

Percorra a galeria e veja as imagens da escapadinha romântica, mas também deste casamento, que ainda está muito presente na memória. 

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