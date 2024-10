Paulo Pires e a mulher, Astrid Werdnig, vivem viagem inesquecível

Paulo Pires revelou na sua conta de Instagram, esta quinta-feira (24 de outubro de 2024), que levou a sua cara-metade, Astrid Werdnig, numa viagem às Beiras.

«Fui coma minha miúda às Beiras.

Nunca tinha visto aquela Serra como agora! Tão nítida, tão extensa, tão imponente! Como se se tivesse levantado um véu, com o céu absolutamente limpo, vi-a como nunca a tinha visto! Fez -se noite e voltou a ficar mais pequena. Fiaram as linhas da estrada, as luzes lá longe, uma raposa que não tive tempo de fotografar e uns javalis assustados. Amanhã mostro o que fomos lá fazer», contou o ator na legenda.

Recorde-se que Paulo Pires e Astrid Werdnig casaram há mais de 20 anos e que têm duas filhas em comum: Chloe e Zoe.

