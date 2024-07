Aos 57 anos, Paulo Pires arranca suspiros em destino fascinante

Esta terça-feira, 23 de julho de 2024, Paulo Pires publicou um conjunto de registos fotográficos dele de férias e do lugar de sonho onde está.

O ator rumou à Croácia e está a arrancar muitos suspiros devido à sua beleza e charme, aos 57 anos de idade.

«Lindo», «Homem maravilhoso e lindo», «querido e lindo Paulo»: são alguns dos elogios que mais se podem ler na caixa de comentários.

De relembrar que, neste momento, pode ver o ator na sua TVI a vestir a pele de Salomão em «Cacau»: Melhor amigo e advogado de Justino. Machista e conservador. Casado com Júlia e pai de Tiago. Mantém um casamento de fachada, ao mesmo tempo que tem um caso com a melhor amiga da mulher. Metido em problemas financeiros, vê no coma de Justino a oportunidade para evitar que todos descubram o desfalque que deu à família.