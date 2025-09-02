A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em apuros após recusar algo importante

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em apuros após recusar algo importante - TVI

Ele é apanhado e as suspeitas adensam-se.

Em «A Protegida»,  Jorge (Paulo Pires) quer saber por que motivo Virgílio (Diogo Morgado) não quis fazer análises e lhe pediu ajuda para fazer desaparecer a amostra. Virgílio não quer responder, mas Jorge não precisa de respostas, pois tem a certeza de que ele está a ter uma recaída e voltou a velhos hábitos. Virgílio não quer continuar aquela conversa e Jorge relembra-o de que não há almoços grátis.

Jorge e Virgílio são apanhados desprevenidos. Jorge tapa a boca a Virgílio e diz que é ele que está na casa de banho. Laura (Alexandra Lencastre) diz que vai a outra. Jorge continua a insistir que Virgílio não quis fazer análises porque iam acusar droga. Virgílio relembra-o de tudo o que sabe sobre Jorge e aconselha-o a não falar mais naquele assunto.

