Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice estão metidos com a máfia?

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) explica a Clarice (Fernanda Serrano) o que uma diretora comercial faz e ela diz que parece tudo muito aborrecido. Jorge diz-lhe que tem de fazer um esforço, pois ele também vai trabalhar. Jorge recebe uma mensagem e fica preocupado. Jorge diz que "Eles" sabem ondem estão e que lhe mandaram uma foto deles a entrar na fábrica. Jorge e Clarice ficam tensos.

Jorge mostra a Clarice a foto que lhe enviaram: deles a entrarem na fábrica e que parece ter uma mira no peito. Jorge e Clarice ficam muito assustados e acham melhor chamarem um táxi, para despistarem os mafiosos.

Recorde-se que o casal andou pelo estrangeiro durante dois anos e que agora está de volta: