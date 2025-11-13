Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

Em «A Protegida», todos se despedem de Gonçalo (João Bettencourt). Leandro (Dinis Lima) gostava de ir com ele. Mónica (Catarina Nifo) diz que vai tentar descobrir algo sobre a sua família. Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) aparecem e dizem que querem falar com Mónica e Gonçalo a sós.
Clarice e Jorge dizem aos filhos que vão sair do país e compraram bilhetes para eles também. Gonçalo e Mónica dizem-lhes para fazerem boa viagem, pois preferem ficar com José Diogo (Pedro Sousa) . Apesar de tudo, todos ficam tristes com aquela despedida, que poderá ser para sempre.
Recorde-se que Jorge deu o golpe a Laura: