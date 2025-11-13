A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

  • TVI Novelas
  • Há 54 min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país? - TVI

Os filhos são apanhados de surpresa.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida», todos se despedem de Gonçalo (João Bettencourt). Leandro (Dinis Lima) gostava de ir com ele. Mónica (Catarina Nifo)  diz que vai tentar descobrir algo sobre a sua família. Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) aparecem e dizem que querem falar com Mónica e Gonçalo a sós.

Clarice e Jorge dizem aos filhos que vão sair do país e compraram bilhetes para eles também. Gonçalo e Mónica dizem-lhes para fazerem boa viagem, pois preferem ficar com José Diogo (Pedro Sousa) . Apesar de tudo, todos ficam tristes com aquela despedida, que poderá ser para sempre.

Recorde-se que Jorge deu o golpe a Laura:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Sabemos que foi o dador de Paz

Vem aí «A Protegida»: Óscar confessa a Mónica e Gonçalo que matou os pais deles

A Protegida

A Protegida: Laura invade a casa de Clarice e Jorge e destrói algo

A Protegida
Ontem

A Protegida: Desnorteados, Gonçalo e Mónica saem de casa

A Protegida
Ontem

Laura conta a verdade: «A fábrica faliu e o tio diz que a culpa é do Jorge»

A Protegida
Ontem

Laura exige explicações a Virgílio: «Onde está o dinheiro da Café Vilalobos?»

A Protegida
Ontem

JD revela tudo aos irmãos: «Os pais são dois vigaristas»

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Carne estufada ou guisada rija? Descubra o truque infalível para a deixar tenra e saborosa

Ontem
1

Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Ontem
2

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Ontem
3

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
qui, 30 out
4

Sabia que Rita Salema tem uma prima famosa — e também atriz?

Festa é Festa
qua, 2 jul
5

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás

Terra Forte
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Investigação de Sammy pode ficar comprometida?

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?

A Protegida
Hoje

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Ontem

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Hoje

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Vida de Armando é marcada por uma grande tragédia familiar

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»

Terra Forte
Hoje

«Podia ter sido pior»: Marta Melro confessa episódio surreal e deixa todos de boca aberta

A Fazenda
Hoje

Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»

Festa é Festa
Ontem

"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador

Ontem

«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas

Terra Forte
Ontem

«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã