Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Poderá ser o fim da fuga...

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) consulta os documentos da venda da fábrica, para tentar descobrir onde Jorge (Paulo Pires) e Clarice (Fernanda Serrano) podem estar escondidos. Laura diz que eles não podem ter ido muito longe e lembra-se de outra hipótese.

Clarice vê uma foto dos filhos e questiona-se por onde andarão eles. Tocam à campainha e Clarice vai abrir. É um dos polícias que esteve no restaurante e pergunta por Clarice. Ela disfarça a tensão e diz que é a própria.

O polícia diz que Jorge e Clarice foram vistos no restaurante "Flores". Clarice confirma que esteve lá com Jorge, mas não sabe onde ele está.

O Polícia quer revistar a casa, mas Clarice garante que não está ninguém em casa e apressa-se a sair para a rua.

Recorde-se que, há dois anos, Jorge desfalcou Laura e divorciou-se dela:

