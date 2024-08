Vem aí em «Cacau»: Salomão faz promessa emocionante

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia) continua a tentar defender Regina (Christine Fernandes), dizendo que ela quis proteger Cacau (Matilde Reymão) de ir para tribunal com Marco (Diogo Amaral) pela guarda de Marquinho quando ele é filho de Tiago (José Condessa).

Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) protestam com ele a dizer que o que Regina fez é indesculpável. Salomão (Paulo Pires) olha atónito para Júlia a dizer-lhe que têm um neto.

Salomão e Júlia concordam ser melhor ir falar com Tiago para saber o que está a acontecer. Martim (Lucas Dutra) chega nesse momento, confirmando que Tiago está em casa por que tinha marcado um jantar com Cacau. Júlia pede-lhe as chaves de casa do filho, saindo disparada com Salomão. Martim fica confuso.

Júlia e Salomão chegam a casa de Tiago, ficando apreensivos por não o verem nem a ele nem a Cacau. Salomão insiste com Júlia para fazerem um brinde a afinal de no meio daquele drama terem descoberto que são avôs de Marquinho, com Salomão a salientar ir compensar o neto com a falha de ter sido um pai ausente. Júlia olha-o espantada.

Recorde-se que a relação de Salomão e Tiago nunca foi boa: