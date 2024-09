Vem aí em «Cacau»: Salomão sai do hospital, mas é 'bombardeado' com algo inesperado

Em «Cacau», Júlia (Fernanda Serrano) olha apreensiva para Valdemar (Vitor Hugo) a dizer achar que a opinião pública pode pensar que foi Sal (Carolina Amaral) quem se livrou de Simone e Cacau (Matilde Reymão) para ficar como herdeira de Justino.

Salomão (Paulo Pires) entra com Jaime (Sérgio Praia) e Martim (Lucas Dutra), agradecendo a Júlia por o deixar recuperar lá em casa. Salomão olha intrigado para a ex-mulher a dizer-lhe ter algo muito grave para lhe contar sobre Cacau.

Salomão fica em choque com a história de Cacau poder ter morrido na queda do helicóptero, dizendo que Justino não ia aguentar saber daquilo se estivesse vivo. O advogado fica preocupado por Júlia dizer que já é público que Cacau estava no helicóptero que se despenhou.

Recorde-se que Salomão foi parar ao hospital depois de tem batido contra uma porta: