Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

Numa gala marcada pelo glamour, elegância e boa disposição, as estrelas da TVI reuniram-se no Casino Estoril para celebrar os 33 anos da estação. Trata-se de uma das noites mais aguardadas do ano, que voltou a juntar centenas de rostos bem conhecidos da estação de Queluz de Baixo, emprestando brilho e sofisticação à passadeira vermelha.

Atores, apresentadores, jornalistas e muitas outras figuras da casa marcaram presença para assinalar esta data especial, num ambiente festivo que refletiu a história e a dimensão do canal. A passadeira vermelha foi um dos grandes momentos da noite, com looks elegantes e muita animação — mas houve um em especial que captou atenções.

Paulo Pires foi um dos grandes destaques da noite. O ator, que interpreta o vilão Jorge Azevedo na nova novela A Protegida, é reconhecido pelo seu carisma e presença marcante, e voltou a confirmar o estatuto de símbolo de charme na televisão portuguesa.

Os homens também brilharam na passadeira vermelha do Casino Estoril, mas Paulo Pires destacou-se de forma particular. Com quase 60 anos e uma carreira consolidada que o tornou uma das figuras mais populares das novelas nacionais, o ator apostou num visual sofisticado e elegante.

O detalhe que fez toda a diferença foi a forma como transformou um clássico fato escuro num look irreverente e cheio de personalidade, graças ao uso de um lenço cuidadosamente escolhido, que acrescentou distinção e modernidade ao conjunto.

Elegância, confiança e um toque de irreverência definiram a presença de Paulo Pires, provando que o estilo masculino também pode marcar tendências e roubar atenções numa noite dedicada ao brilho e à celebração da televisão portuguesa.