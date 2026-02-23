A Protegida

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:13
Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável - TVI

Cada vez a surpreender mais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

Numa gala marcada pelo glamour, elegância e boa disposição, as estrelas da TVI reuniram-se no Casino Estoril para celebrar os 33 anos da estação. Trata-se de uma das noites mais aguardadas do ano, que voltou a juntar centenas de rostos bem conhecidos da estação de Queluz de Baixo, emprestando brilho e sofisticação à passadeira vermelha.

Atores, apresentadores, jornalistas e muitas outras figuras da casa marcaram presença para assinalar esta data especial, num ambiente festivo que refletiu a história e a dimensão do canal. A passadeira vermelha foi um dos grandes momentos da noite, com looks elegantes e muita animação — mas houve um em especial que captou atenções.

Paulo Pires foi um dos grandes destaques da noite. O ator, que interpreta o vilão Jorge Azevedo na nova novela A Protegida, é reconhecido pelo seu carisma e presença marcante, e voltou a confirmar o estatuto de símbolo de charme na televisão portuguesa.

Os homens também brilharam na passadeira vermelha do Casino Estoril, mas Paulo Pires destacou-se de forma particular. Com quase 60 anos e uma carreira consolidada que o tornou uma das figuras mais populares das novelas nacionais, o ator apostou num visual sofisticado e elegante.

O detalhe que fez toda a diferença foi a forma como transformou um clássico fato escuro num look irreverente e cheio de personalidade, graças ao uso de um lenço cuidadosamente escolhido, que acrescentou distinção e modernidade ao conjunto.

Elegância, confiança e um toque de irreverência definiram a presença de Paulo Pires, provando que o estilo masculino também pode marcar tendências e roubar atenções numa noite dedicada ao brilho e à celebração da televisão portuguesa.

Relacionados

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho deixa todos em lágrimas com 'aparição' surpresa

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ana Guiomar soma quase mil 'gostos' por hora com o look sensual que usou na Gala da TVI

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura ataca homem misterioso e fica em pânico ao saber quem é

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jogada de Francisco promete virar o jogo contra Isabel

A Protegida
Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
qua, 18 fev

Vem aí em «A Protegida»: Hector embebeda Mariana e grava vídeo às escondidas

A Protegida
qua, 18 fev

Vem aí em «A Protegida»: Revelação chocante faz JD acreditar que Mónica tem razão

A Protegida
ter, 17 fev

Vem aí em «A Protegida»: Hector vitimiza-se e cria momento íntimo com Mariana

A Protegida
seg, 16 fev
Mais A Protegida

Mais Vistos

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem
1

Todos falam do vestido de arrasar de Margarida Corceiro, mas os brincos de diamantes é que fazem a diferença

A Fazenda
1 set 2025
2

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
3

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem
4

Uau! As collants de Olívia Ortiz são um arraso e uma autêntica tendência

Queridos Papás
16 nov 2023
5

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino é raptado

Hoje

É pai de uma das maiores estrelas de Portugal e tem uma das profissões mais nobres do mundo

A Fazenda
Ontem

Rosa Bela vive uma nova fase: «É no silêncio que começo»

Ontem

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Hoje
FORA DO ECRÃ

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Hoje

Este é o detalhe de Rita Pereira que muitos não repararam e é mais sexy do que nunca

Terra Forte
Hoje

«Cacau» fica para sempre no coração de Matilde Reymão. E, há um bom motivo

Cacau
Hoje

Helena Isabel faz confidência exclusiva sobre os primeiros dias de vida da neta e de Agir como pai

Hoje

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Hoje

Com quase 60 anos e ainda a arrancar suspiros em todo o país. É inacreditável

A Protegida
Hoje
Mais Fora do Ecrã