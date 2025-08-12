Vem aí em «A Protegida»: Jorge consegue manipular Mariana

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) mostra a Mariana (Matilde Reymão) as informações que recolheu sobre Óscar (Joaquim Horta), mas ela não dá importância ao facto de ele ter estado preso. Jorge diz que ele faz voluntariado em prisões e que ajudou José Diogo (Pedro Sousa). Mariana fica alerta.

Mariana mostra as notícias a Laura (Alexandra Lencastre) e diz que Óscar é um mentiroso e também está feito com JD. Laura não fica surpreendida e diz que já sabia de tudo. Mariana fica em choque.

Jorge ouve a discussão entre Mariana e Laura, provocada pelas informações que deu a Mariana, sobre Óscar e sorri. Benedita (Maria do Céu Guerra) aparece e decide intervir. Jorge vê Isabel (Sara Barradas) e perde o sorriso.

Mariana não acha normal que a mãe soubesse que Óscar esteve preso e que era amigo de JD e não lhe tivesse dito nada. Laura diz que Óscar é honesto e competente e que visitou JD algumas vezes na prisão, mas não acha que isso seja motivo para o despedir. Mariana acaba por aceitar.

