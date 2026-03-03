Paulo Pires está de luto: «Que triste»

O ator Paulo Pires, atualmente a dar vida à personagem Jorge na novela A Protegida, surpreendeu os seguidores com uma partilha emotiva nas redes sociais. Conhecido pela sua descrição, elegância e talento, o ator revelou estar a atravessar um momento de profunda tristeza.

Paulo Pires encontra-se de luto pela morte de Carlos Saboga, autor e realizador de reconhecido mérito no panorama cultural português. A notícia da sua partida deixou consternado o meio artístico, que perde assim uma das suas figuras mais respeitadas. Visivelmente abalado, o ator fez questão de prestar uma sentida homenagem pública, recordando o profissional e o homem que marcou gerações no cinema nacional.

Nas redes sociais, Paulo Pires partilhou uma mensagem simples, mas carregada de significado: «Perdemos um excelente Autor e Realizador. Grande Carlos Saboga 🖤 Que triste ver partir um dos maiores do nosso Cinema!»

Palavras que refletem não apenas admiração profissional, mas também respeito e amizade. A escolha de termos como “um dos maiores do nosso Cinema” demonstra o impacto e a relevância do percurso de Carlos Saboga na cultura portuguesa.

Após a publicação, multiplicaram-se as mensagens de carinho e solidariedade. Colegas de profissão, amigos e fãs deixaram palavras de conforto ao ator, reconhecendo a importância de Carlos Saboga e manifestando apoio a Paulo Pires neste momento particularmente difícil.

Figura habitualmente reservada quanto à sua vida pessoal, o ator mostrou, desta vez, o lado mais humano e vulnerável, partilhando publicamente a dor de uma perda que toca não só o plano profissional, mas também o pessoal. O meio artístico português despede-se, assim, de um nome maior, enquanto Paulo Pires recebe o abraço simbólico de quem o acompanha, num momento marcado pela saudade e pela memória de um legado que permanecerá.

