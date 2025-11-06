A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

E ainda bate no filho.

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) está de saída, quando José Diogo (Pedro Sousa) o vê. JD pede a Jorge para acabar com as provocações. Jorge quer voltar à vida que tinha antes de existirem as Vilalobos. JD diz que isso não é possível e leva Jorge para o WC.

José Diogo diz a Jorge que vai contar a verdade toda a Mariana (Matilde Reymão) depois da homenagem. Jorge fixa perplexo. Jorge tenta manipular JD para que não conte nada, mas ele não se deixa levar e está determinado em contar toda a verdade. JD diz que não considera que Clarice seja sua mãe e Jorge dá-lhe um estalo. JD indica a porta da rua a Jorge.

