«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial

Paulo Pires, ator que interpreta Jorge na novela «A Protegida», um dos vilões da história, voltou a captar a atenção dos fãs com uma publicação nas redes sociais. Num registo sensual e descontraído, o ator partilhou uma fotografia em tronco nu numa praia, despedindo-se do verão com a legenda: «Verão até para o ano».

O post de Paulo Pires rapidamente gerou uma onda de comentários elogiando a sua aparência física, o tom de pele e o charme natural. Entre as reações destacam-se mensagens como: «Tu não olhes para mim nesse tom! 😂 beijos!», «Wowwww Beautiful ❤️», «Top model sempre…. Mas sim o verão está a acabar, pode vir o verão de S. Martinho.», «Meu Deus! Este homem é mesmo como o vinho do Porto.», e «eu aqui branca parece neve e o menino Paulo parece que foi pintado com canela 😂😂😂😂😂», entre milhares de outras que enaltecem a sua presença e beleza.

Com esta partilha, Paulo Pires mostra não só o lado sensual e descontraído, mas também a sua capacidade de cativar fãs fora do contexto televisivo, reforçando a sua imagem de ator carismático e presença marcante nas redes sociais. Adorado na TVI e fora dela, Paulo Pires conquista especialmente o público feminino, que acompanha atentamente tanto os seus trabalhos como os momentos de lazer partilhados nas redes.

Paulo Pires, que muitas vezes parece mais novo do que é, já chegou a mentir sobre a sua idade… saiba porquê.

