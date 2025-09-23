A Protegida

«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 21min
«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial - TVI

Paulo Pires mostra o lado mais sedutor fora das câmaras.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Paulo Pires, ator que interpreta Jorge na novela «A Protegida», um dos vilões da história, voltou a captar a atenção dos fãs com uma publicação nas redes sociais. Num registo sensual e descontraído, o ator partilhou uma fotografia em tronco nu numa praia, despedindo-se do verão com a legenda: «Verão até para o ano»

O post de Paulo Pires rapidamente gerou uma onda de comentários elogiando a sua aparência física, o tom de pele e o charme natural. Entre as reações destacam-se mensagens como: «Tu não olhes para mim nesse tom! 😂 beijos!», «Wowwww Beautiful ❤️», «Top model sempre…. Mas sim o verão está a acabar, pode vir o verão de S. Martinho.», «Meu Deus! Este homem é mesmo como o vinho do Porto.», e «eu aqui branca parece neve e o menino Paulo parece que foi pintado com canela 😂😂😂😂😂», entre milhares de outras que enaltecem a sua presença e beleza.

Com esta partilha, Paulo Pires mostra não só o lado sensual e descontraído, mas também a sua capacidade de cativar fãs fora do contexto televisivo, reforçando a sua imagem de ator carismático e presença marcante nas redes sociais. Adorado na TVI e fora dela, Paulo Pires conquista especialmente o público feminino, que acompanha atentamente tanto os seus trabalhos como os momentos de lazer partilhados nas redes.

Paulo Pires, que muitas vezes parece mais novo do que é, já chegou a mentir sobre a sua idade… saiba porquê.

Veja também: 

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...» - Novelas - TVI

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão - Novelas - TVI

Relacionados

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Descontrolo de Gonçalo une Mariana e Mónica como nunca antes visto

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Duarte tenta violar Clarice

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Laura pede o divórcio a Jorge

A Protegida
dom, 21 set

Exclusivo «A Protegida»: Jorge revela a JD que é o seu pai

A Protegida
sáb, 20 set
Mais A Protegida

Mais Vistos

Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»

Festa é Festa
Ontem
1

Ana Guiomar partilha novo look. E, este comentário vai surpreende-lo

Festa é Festa
qui, 17 abr
2

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
dom, 7 set
3

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

A Fazenda
Hoje
4

Escolhi o amor em vez do sonho de ser pai: a minha mulher é 15 anos mais velha

Ontem
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva

A Fazenda
seg, 15 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Reviravolta - Eva foge com Joel?

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Cheia de desejo, Laura procura Óscar e beija-o

A Protegida
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

A Fazenda
Hoje

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Paulo, parece que foi pintado...»: Fãs em delírio com a sensualidade de Paulo Pires em momento especial

A Protegida
Hoje

Após rumores, Inês Aguiar abre o coração a pessoa especial: «Ter estado ao teu lado...»

A Fazenda
Hoje

Kelly Bailey não abdica: o ritual de beleza que mantém sempre impecável

A Fazenda
Hoje

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
Hoje

«Hoje é um dia marcante na minha vida»: Ator famoso comove os fãs com desabafo sentido

Hoje

Já sabemos como é que Helena Isabel descobriu que ia ser avó. Surpreenda-se

A Fazenda
Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN