Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) aproxima-se da tenda de Francisco (Vítor d'Andrade) e quando o vê, confirma que é o mesmo homem da foto, mas com muito mau aspeto. Jorge sabe o nome de Francisco e diz que o pode ajudar, pois conhece bem a mulher que lhe destruiu a vida: Isabel (Sara Barradas).
Francisco fica transtornado e agressivo e manda Jorge embora. Este quer conversar, mas Francisco não está para conversas e avança com a cana de pesca na direção de Jorge. Este vê-se obrigado a ir embora.
Afinal, o que é que Isabel pode ter feito de tão grave?
De relembrar que Isabel é uma verdadeira caixinha de surpresas: