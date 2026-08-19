Antes da fama, Paulo Rocha teve outro emprego e a história é caricata

Muito antes de se tornar um dos atores portugueses mais reconhecidos, Paulo Rocha teve um primeiro emprego. E a história é caricata. O ator, de 49 anos, começou a vida profissional como vendedor de enciclopédias em inglês, mas a experiência durou apenas três semanas.

“O primeiro emprego foi como vendedor de enciclopédias em inglês. Foi uma experiência muito, muito frustrante, na qual só estive três semanas”, recordou Paulo Rocha.

A tarefa não era fácil. Se já era complicado vender enciclopédias em português, fazê-lo em inglês tornava o desafio ainda maior. “Naquela época era difícil vender enciclopédias em português, imagina em inglês. Eram ótimas, não consegui vender nenhuma”, contou. “Ganhava à comissão, no fundo não ganhei nada”, revelou, ainda.

Apesar de ter sido uma experiência frustrante, o ator acabou por retirar uma importante aprendizagem daquele primeiro emprego. Anos mais tarde, percebeu que aquela fase o ajudou a desenvolver uma característica essencial para enfrentar os desafios profissionais: a resiliência.

“Ensinou-me mais tarde a importância da resiliência, de nos procurarmos melhorar as nossas capacidades”, explicou.

“Tem de haver paixão”

Ao recordar o início do seu percurso, Paulo Rocha deixou ainda um conselho para quem está a começar a vida profissional. Para o ator, encontrar uma área pela qual exista verdadeira paixão é fundamental.

“O meu conselho é: encontre algo que goste realmente e dedique-se a isso”, afirmou, lembrando que o mercado de trabalho mudou muito desde os tempos em que vendia enciclopédias.

«Descobre uma paixão, que o dinheiro vai vir”, defendeu.

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