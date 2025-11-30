Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural

Paulo Rocha, um dos atores portugueses mais reconhecidos da sua geração, continua a conquistar público dentro e fora de Portugal. Aos 48 anos, o artista mantém uma carreira sólida que atravessa fronteiras, destacando-se em novelas de sucesso tanto na televisão portuguesa como na brasileira. Em Portugal, integrou projetos marcantes como em «Morangos com Açúcar» deu vida ao icónico Fred a personagem que explorava o bar e fazia par romântico com Alice (Inês Castel-Branco). Atualmente, pode vê-lo em «Ninguém como tu» a vestir a pele de Pedro.

O ator nos últimos dias, tem estado no centro das atenções depois de partilhar um novo registo fotográfico nas suas redes sociais. Em férias no Brasil, mais precisamente em São Paulo, Paulo Rocha publicou uma imagem em tronco nu que não passou despercebida aos seguidores. A fotografia, que mostra o ator em excelente forma física, rapidamente se tornou viral, com muitos a destacarem o facto de manter um corpo escultural quase aos 50 anos.

A caixa de comentários encheu-se de elogios e reacções entusiasmadas. Entre os muitos comentários que se multiplicaram, destacam-se: «Perfeito meu querido lindo e querido ator! Continue focado nos seus treinos! Show demais.👏🏽👏🏽👏🏽 bom final de semana pra vocês!❤️🙌🏽»; «Corpão bonito hein, Paulo»; «Ó meu Deus, me abençoa com um desse 🙏»; «Lindo sempre».

A publicação gerou uma onda de suspiros entre fãs portugueses e brasileiros, que exaltaram não só a excelente forma física do ator, mas também o seu carisma e simpatia. A boa disposição e o ambiente descontraído das férias também foram motivo de destaque, com muitos a elogiar o bem-estar evidente do artista.