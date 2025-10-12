Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:21
Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha» - TVI

O artista falou abertamente sobre o que está a viver.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Paulo Vintém partilhou com os seguidores um momento especial da sua nova rotina no campo, mostrando-se sereno e em harmonia com a natureza.

O cantor e ator, conhecido por integrar a banda D’ZRT, publicou nas redes sociais um vídeo encantador da filha Aurora, de 3 anos, a brincar e a apanhar frutas num ambiente rural.

Na legenda, o artista refletiu sobre esta mudança de vida:

«Vir para o campo foi uma escolha. Sinto que é preciso desacelerar e ir contra esta corrente que não sabemos muito bem onde vai dar. Voltar às origens, saber o ciclo natural das coisas, comer alimentos de verdade… Vou partilhando com vocês um bocadinho deste nosso mundo.»

 

A publicação rapidamente recebeu inúmeros elogios, com fãs a enaltecerem a ligação de Paulo à natureza e à filha, num registo mais calmo e familiar: «Isto sim..... É qualidade de vida», «TÃO BOM!!!! Liberdade, paz de espírito. Felicidades.».

De recordar que Aurora é fruto da relação já terminada com a atriz Marta Melro, e tem sido uma presença constante nas partilhas de Vintém, que demonstra ser um pai dedicado e presente.

Entre a música, a representação e agora esta nova etapa mais tranquila, Paulo Vintém mostra que está a viver um período de reencontro e equilíbrio, valorizando o essencial — o tempo, a natureza e a família.

Relacionados

Paulo Vintém abre o seu coração sobre alguém muito especial: «Somos inseparáveis desde então»

Paulo Vintém vive momento assustador: «Pensei que o ia perder»

Mais Vistos

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
Ontem
1

José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Festa é Festa
18 nov 2024
2

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Eis o final impressionante de Eva e Talu

A Fazenda
Hoje
3

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out
4

Há um novo casal na TVI e os fãs estão eufóricos com a novidade

seg, 6 out
5

Exclusivo final de «A Fazenda»: Miro e Alba viram as costas a Duarte?

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

A Fazenda
sex, 10 out

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

qui, 9 out

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

A Protegida
sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Festa é Festa
qui, 9 out

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

A Fazenda
sex, 10 out
FORA DO ECRÃ

Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Hoje

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Hoje

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Festa é Festa
Ontem

Ana Guiomar desabafa sobre dia menos feliz: «Mau resultado»

Festa é Festa
sex, 10 out

José Raposo chora morte: «Todas as minhas referências estão a desaparecer»

sex, 10 out

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

A Protegida
sex, 10 out
Mais Fora do Ecrã