Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Paulo Vintém partilhou com os seguidores um momento especial da sua nova rotina no campo, mostrando-se sereno e em harmonia com a natureza.

O cantor e ator, conhecido por integrar a banda D’ZRT, publicou nas redes sociais um vídeo encantador da filha Aurora, de 3 anos, a brincar e a apanhar frutas num ambiente rural.

Na legenda, o artista refletiu sobre esta mudança de vida:

«Vir para o campo foi uma escolha. Sinto que é preciso desacelerar e ir contra esta corrente que não sabemos muito bem onde vai dar. Voltar às origens, saber o ciclo natural das coisas, comer alimentos de verdade… Vou partilhando com vocês um bocadinho deste nosso mundo.»

A publicação rapidamente recebeu inúmeros elogios, com fãs a enaltecerem a ligação de Paulo à natureza e à filha, num registo mais calmo e familiar: «Isto sim..... É qualidade de vida», «TÃO BOM!!!! Liberdade, paz de espírito. Felicidades.».

De recordar que Aurora é fruto da relação já terminada com a atriz Marta Melro, e tem sido uma presença constante nas partilhas de Vintém, que demonstra ser um pai dedicado e presente.

Entre a música, a representação e agora esta nova etapa mais tranquila, Paulo Vintém mostra que está a viver um período de reencontro e equilíbrio, valorizando o essencial — o tempo, a natureza e a família.