Após susto de saúde, Paulo Vintém deixa conselho: «Cuidem-se...»

Paulo Vintém revelou que passou por dias difíceis depois de se magoar enquanto brincava com a filha Aurora, acabando por deslocar uma vértebra e ficar com dores intensas.

No reels partilhado no Instagram, o cantor explicou que tudo aconteceu no fim de semana passado, quando, ao pegar na filha, fez um movimento em falso e sentiu logo o problema nas costas. Paulo contou que, nos dias seguintes, passou por duas consultas, uma ida à osteopatia e duas passagens pelas urgências, sempre com dores muito fortes.

O artista descreveu a semana como particularmente dura, com dificuldade em dormir e sem encontrar posição confortável. Ainda assim, disse já estar melhor e sentir que o pior já passou. No final, Paulo quis transformar o desabafo numa chamada de atenção para os cuidados com o corpo: «Cuidem-se, alimentem-se bem, façam desporto». Admitiu que muitas vezes vai adiando o exercício, mas reforçou que essa deveria ser mesmo uma prioridade.

A partilha terminou com um toque mais leve e descontraído, ao revelar que uma das suas árvores está «cheia de ameixa... bué ameixas».

Paulo Vintém, membro dos D'ZRT, interpretou Topê em «Morangos com Açúcar». Recorde aqui: