Paulo Vintém faz declaração de amor: «Trazes-me paz. Amo-te!»

Paulo Vintém, membro dos D'ZRT, é pai de Aurora, de 2 anos, fruto da relação já terminada com a atriz Marta Melro. O cantor partilhou uma fotografia ao lado da filha e, a acompanhar o registo, escreveu uma bonita declaração de amor à 'pequenina'. Paulo Vintém começa por confessar que «desconhecia este Amor que põe tudo para segundo plano» e que lhe traz «uma nova esperança».

Expressa ainda que tem sido uma experiência muito positiva e boa estar a crescer ao lado da filha: «Ser o melhor exemplo e estar sempre presente». No final da declaração, partilha: «Espero que um dia consigas mudar o mundo com essa tua luz». E conclui com: «Trazes-me paz. Amo-te!».

A caixa de comentários encheu-se de muitas mensagens de amor. Tais como: «não aguento tanta fofura. Minha Aurorinha», «Que lindoss❤️», «Esta custodia partilhada obriga-nos a crescer tanto..... #OAmor....sempre».

Veja a partilha completa, aqui:

Recorde-se que Marta Melro e Paulo Vintém anunciaram, no início de junho de 2023, através das redes sociais, o fim da relação.

Ambos começaram o seu percurso profissional na ficção da TVI, nos «Morangos com Açúcar», em 2004.

