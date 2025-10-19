Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Paulo Vintém quebrou o silêncio sobre a separação de Marta Melro, mãe da sua filha Aurora. O músico e ator confessou que o relacionamento mudou após o nascimento da menina e reconheceu que a comunicação foi um dos principais desafios que o casal enfrentou. «A chegada de um bebé é sempre um momento atribulado, as coisas ficam mais sensíveis de parte a parte, há o cansaço instalado, mas o que interessa é que agora está tudo bem», afirmou, mostrando serenidade ao falar sobre o assunto.

Apesar da separação, o ex-integrante dos D'ZRT garantiu que a ligação entre os dois permanece sólida, sobretudo por causa da filha em comum. «Temos uma coisa que é a mais importante do mundo para nós: a nossa amizade, a nossa cooperação e o nosso trabalho de equipa vão ser para sempre», vincou.

O artista explicou ainda que o amor «evolui e transforma-se», e que a amizade e o respeito são hoje o alicerce da relação entre ambos. «Continuamos a partilhar muita coisa com a Aurora, mas é diferente, como é óbvio. Estamos numa fase muito boa, com boa comunicação e partilha», revelou. Agora mais centrado na filha e na estabilidade familiar, Paulo Vintém mostra-se grato pela maturidade conquistada. «Aprendi muito com a Marta, com os relacionamentos anteriores e, acima de tudo, com a Aurora», confessou.