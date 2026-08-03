Vem aí em «A Madrasta»: Pedro pede Diana em casamento. Os pormenores do momento romântico

A história de amor entre Pedro (Albano Jerónimo) e Diana (Inês Castel-Branco) está a enfrentar muitos desafios e contratempos na novela A Madrasta, da TVI. Desde logo, está condenada pelo facto de Diana ter sido condenada por um homicídio que não cometeu. Contudo, o amor parece resistir.

Em breve, vamos assistir a uma reviravolta muito aguardada. Ao ver que Diana se prepara para viajar, isto depois de usarem os seus filhos para a ameaçar, Pedro toma uma atitude inesperada.

Pedro fica aturdido ao ver as malas de viagem e pede a Diana para ficar. Promete protegê-la e acha que se casarem fica mais fácil.

E é assim que acontece o pedido de casamento.

Reveja também o momento em que Diana quase se descai e conta a verdade a um dos filhos: