«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 28min
«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Pedro Barroso, ator bem conhecido do público português pelos seus papéis em projetos de sucesso da TVI como «Morangos com Açúcar» e «A Herdeira», surpreendeu tudo e todos ao integrar o elenco do novo programa «1.ª Companhia», cuja estreia aconteceu no dia 1 de janeiro de 2026.

Poucos minutos depois da sua participação se tornar pública, a equipa de Pedro Barroso decidiu emitir um comunicado oficial, com o objetivo de esclarecer a situação e estabelecer limites claros perante a exposição mediática.

No comunicado, dirigido ao público em geral e à comunicação social, a equipa começa por sublinhar que a exposição pública traz consigo diferentes interpretações, algo que consideram natural. Ainda assim, reforçam que a internet e os meios de comunicação não funcionam “num espaço sem regras” e que o bom senso, a responsabilidade e o respeito por limites bem definidos são essenciais.

A nota refere ainda que situações como mensagens privadas inadequadas, comentários menos felizes, tentativas de contacto insistentes, abordagens a pessoas próximas ou o uso de contas anónimas são realidades frequentes nos dias de hoje. Segundo a equipa, sempre que necessário, estes casos são tratados de forma tranquila e responsável, com acompanhamento jurídico e através dos canais próprios.

No comunicado é também mencionado que uma situação recente desse género já foi resolvida, de forma discreta e sem necessidade de exposição pública, sublinhando que “nem tudo o que se diz corresponde ao que é”.

A mensagem termina com uma reflexão clara: “Nem tudo o que parece, é.” Para a equipa de Pedro Barroso, o silêncio pode ser uma escolha consciente e legítima, sobretudo num contexto como o dos reality shows, onde a visibilidade amplifica leituras e reações.

O objetivo, garantem, é simples: manter o foco no que realmente importa, respeitar limites e seguir em frente com serenidade. O restante, afirmam, acaba por se ajustar naturalmente com o tempo.

