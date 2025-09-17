Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Depois de ter dado entrada no Hospital de São Francisco Xavier, o ator conta que chegou o momento da operação.

A 24h da operação, ator da TVI partilha desabafo nas redes sociais. 

Pedro Barroso, 39 anos, revelou, no dia 7 de setembro, através do Instagram, que viveu um momento difícil a nível de saúde. Agora, a poucas horas do momento, escreveu num story que partilhou: «Que hoje seja mais um capítulo de força. foco e conquistas. Acredita, o impossível só existe até tu provares o contrário...»

Recorde tudo o que aconteceu...

Depois de ter dado entrada no Hospital de São Francisco Xavier, Pedro Barroso contou aos seguidores que recebeu “a pior notícia que podia ter”: uma rutura parcial do bíceps, que o vai impedir de participar num campeonato de jiu-jitsu para o qual se preparava em segredo.

Agora é respirar fundo. A pior notícia que podia ter era esta, a rutura parcial do bíceps. As análises já estão feitas, o exame ao tórax também, preparar para operar. Esta sexta-feira nova consulta…”, explicou, em vídeo.

O ator, que tem partilhado a sua dedicação aos treinos nas redes sociais, confessou ainda a frustração de ver este objetivo adiado:

Ia inscrever-me para um campeonato de jiu-jitsu sem dizer a ninguém. Vai por água abaixo. É mais importante a recuperação. Sei que vai ser longa e conto com o meu amigo. Vamos a isto, manter a cabeça erguida.”

Veja, em baixo, o vídeo original. 

 

Apesar do contratempo, Pedro Barroso mostrou-se grato à equipa médica que o acompanhou: “Agradecimentos a todos os profissionais do Hospital São Francisco Xavier por todo o cuidado e tranquilidade.”

Com otimismo, o ator garantiu que está pronto para encarar este novo desafio: a recuperação.

Pedro Barroso tem estado muito focado nos treinos, aliás como tem vindo a mostrar nas redes sociais: "A evolução é construída passo a passo. Um treino em conjunto, feito de dedicação, evolução e compromisso", disse na legenda de um dos vídeos na rede social Instagram.

"O meu objetivo é claro: chegar aos 40 na minha melhor forma física e mental. Quero alcançar um patamar que nunca tinha atingido", partilhou ainda na mesma publicação.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Em cima, espreite a galeria de fotografias do ator, que preparámos para si.

