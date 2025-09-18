Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Pedro Barroso já foi operado à rutura parcial do bíceps e recorreu às redes sociais para atualizar os fãs, agradecendo à equipa médica e revelando, com humor, o primeiro desejo após a cirurgia. O ator faz uma atualização do estado de saúde após acidente.

Depois de ter revelado a difícil notícia de uma rutura parcial do bíceps, que o obrigou a desistir de competir num campeonato de jiu-jitsu, Pedro Barroso já foi submetido a cirurgia.

O ator partilhou um story no Instagram, no qual aparece com o braço imobilizado, e deixou palavras de gratidão: «Correu bem, já estamos de braço ao peito. Agradecer a toda a equipa do hospital. Foram incríveis».

Com o sentido de humor que lhe é característico, Pedro Barroso confessou ainda que, mal acordou da operação, só pensava em comer uma coisa: picanha. E assim foi.

Apesar do contratempo, o artista mostrou-se otimista e motivado para a recuperação. Recentemente, já tinha partilhado com os seguidores que o seu objetivo é chegar aos 40 anos na melhor forma física e mental, destacando a importância da disciplina e do foco nos treinos.

A nova etapa da sua vida, agora centrada na reabilitação, foi recebida com muitas mensagens de apoio por parte dos fãs, que aplaudiram a coragem e a boa disposição com que enfrenta este desafio.

 

A 24h da operação, ator da TVI partilhou último desabafo nas redes sociais. 

Pedro Barroso, 39 anos, revelou, no dia 7 de setembro, através do Instagram, que viveu um momento difícil a nível de saúde. Ontem, a poucas horas do momento, escreveu num story que partilhou: «Que hoje seja mais um capítulo de força. foco e conquistas. Acredita, o impossível só existe até tu provares o contrário...»

Depois de ter dado entrada no Hospital de São Francisco Xavier, Pedro Barroso contou aos seguidores que recebeu “a pior notícia que podia ter”: uma rutura parcial do bíceps, que o vai impedir de participar num campeonato de jiu-jitsu para o qual se preparava em segredo.

Agora é respirar fundo. A pior notícia que podia ter era esta, a rutura parcial do bíceps. As análises já estão feitas, o exame ao tórax também, preparar para operar. Esta sexta-feira nova consulta…”, explicou, em vídeo.

O ator, que tem partilhado a sua dedicação aos treinos nas redes sociais, confessou ainda a frustração de ver este objetivo adiado:

Ia inscrever-me para um campeonato de jiu-jitsu sem dizer a ninguém. Vai por água abaixo. É mais importante a recuperação. Sei que vai ser longa e conto com o meu amigo. Vamos a isto, manter a cabeça erguida.”

Apesar do contratempo, Pedro Barroso mostrou-se grato à equipa médica que o acompanhou: “Agradecimentos a todos os profissionais do Hospital São Francisco Xavier por todo o cuidado e tranquilidade.”

Com otimismo, o ator garantiu que está pronto para encarar este novo desafio: a recuperação.

Pedro Barroso tem estado muito focado nos treinos, aliás como tem vindo a mostrar nas redes sociais: "A evolução é construída passo a passo. Um treino em conjunto, feito de dedicação, evolução e compromisso", disse na legenda de um dos vídeos na rede social Instagram.

"O meu objetivo é claro: chegar aos 40 na minha melhor forma física e mental. Quero alcançar um patamar que nunca tinha atingido", partilhou ainda na mesma publicação.

