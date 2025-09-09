Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Pedro Barroso revelou no Instagram que sofreu uma rutura parcial do bíceps, recebeu “a pior notícia” e vai falhar um campeonato de jiu-jitsu.

O ator Pedro Barroso, 39 anos, revelou, este domingo, dia 7 de setembro, através do Instagram, que viveu um momento difícil a nível de saúde.

Depois de ter dado entrada no Hospital de São Francisco Xavier, Pedro Barroso contou aos seguidores que recebeu “a pior notícia que podia ter”: uma rutura parcial do bíceps, que o vai impedir de participar num campeonato de jiu-jitsu para o qual se preparava em segredo.

“Agora é respirar fundo. A pior notícia que podia ter era esta, a rutura parcial do bíceps. As análises já estão feitas, o exame ao tórax também, preparar para operar. Esta sexta-feira nova consulta…”, explicou, em vídeo.

O ator, que tem partilhado a sua dedicação aos treinos nas redes sociais, confessou ainda a frustração de ver este objetivo adiado:

“Ia inscrever-me para um campeonato de jiu-jitsu sem dizer a ninguém. Vai por água abaixo. É mais importante a recuperação. Sei que vai ser longa e conto com o meu amigo. Vamos a isto, manter a cabeça erguida.”

Apesar do contratempo, Pedro Barroso mostrou-se grato à equipa médica que o acompanhou: “Agradecimentos a todos os profissionais do Hospital São Francisco Xavier por todo o cuidado e tranquilidade.”

Com otimismo, o ator garantiu que está pronto para encarar este novo desafio: a recuperação.

Pedro Barroso tem estado muito focado nos treinos, aliás como tem vindo a mostrar nas redes sociais: "A evolução é construída passo a passo. Um treino em conjunto, feito de dedicação, evolução e compromisso", disse na legenda de um dos vídeos na rede social Instagram.

"O meu objetivo é claro: chegar aos 40 na minha melhor forma física e mental. Quero alcançar um patamar que nunca tinha atingido", partilhou ainda na mesma publicação.

