Ator famoso faz revelação emocionante com o filho nos braços: «Vou ser...»

Uma notícia inesperada cheia de significado para o ator.

Foi a 22 de abril de 2022 que a vida de Pedro Barroso, conhecido por interpretar Roni na novela “A Herdeira”, ganhou um novo significado. Nesse dia, o ator estreou-se na paternidade com o nascimento de Santiago, fruto da anterior relação com Mariana Marques.

Numa partilha rara e cheia de emoção, o ator abriu o coração nas redes sociais para falar sobre o filho, que já conta com três anos. Pedro Barroso mostrou-se profundamente grato pelo papel de pai e partilhou um momento especial vivido recentemente com o pequeno Santiago.

Levei o Santiago à Rua 15, na Costa da Caparica. A rua que agora mora no meu coração, por tudo o que este lugar me tem ensinado sobre o valor da terra, das pessoas e das tradições”, começou por escrever o ator, descrevendo o cenário que, segundo confessa, lhe trouxe novas perspetivas sobre a simplicidade e autenticidade da vida.

Pedro revelou ainda que vai ser padrinho das Marchas da Costa da Caparica, um papel que considera simbólico e que quis partilhar com o filho: “Quis que o meu filho sentisse isto comigo, a força de um sítio que vive com verdade, entrega e coração.”

Numa mensagem cheia de ternura, o ator destacou o quanto Santiago o inspira diariamente: “Cada segundo com ele lembra-me o que realmente importa — ensinar-lhe de onde vem a beleza das coisas simples, e que a grandeza está sempre em sentir com o coração.”

Com esta partilha, Pedro Barroso volta a demonstrar o seu lado mais íntimo e emocional, sublinhando o papel da família, das tradições e da ligação às origens como pilares essenciais na sua vida.

Reveja aqui uma das conversas mais emocionantes com o ator. E desta vez acabou em lágrimas:

