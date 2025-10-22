«É duro aceitar a realidade»: Noivo de Maria Botelho Moniz Pedro Bianchi Prata honra amigo com gesto inesquecível

O piloto de desportos motorizados Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, viveu nos últimos dias um momento de profunda tristeza. Conhecido pela sua coragem em pista e pela serenidade fora dela, o desportista — noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, de 41 anos — partilhou nas redes sociais um testemunho sincero e emotivo, lembrando dois amigos que partiram demasiado cedo.

A publicação surgiu após a trágica morte do piloto português Jorge Brandão, falecido na sexta-feira, 17 de outubro de 2025, aos 46 anos, na sequência de um acidente durante a quinta e última etapa do Rallye du Maroc, em Marrocos. O incidente ocorreu nas dunas, ao quilómetro 214, quando o piloto perdeu o controlo da sua moto. Apesar de ter sido assistido de imediato pela equipa médica e transportado de helicóptero para o hospital de Erfoud, não resistiu aos ferimentos, falecendo às 13h55 (hora local).

Veja aqui a imagem comovente:

Profundamente triste, Pedro Bianchi Prata partilhou uma ilustração do seu amigo Jorge, acompanhada da frase “Sempre connosco”, à qual juntou um sentido desabafo que tocou os seguidores: «**Esta semana foi muito difícil. Ainda é duro aceitar a realidade. Foi uma semana em que tive de lidar com o cancelamento das nossas inscrições na Baja do Qatar e na Baja do Dubai, provas que tínhamos planeado fazer juntos. O Jorge estava a disputar o Campeonato do Mundo de Bajas — e, nas três corridas já realizadas, tinha vencido as três. 🏆 O objetivo era claro: conquistar o título mundial na categoria de Veteranos. Custou muito encarar a realidade de ter de aceitar que o Jorge partiu… e que já não íamos alinhar lado a lado nestas corridas. 💔 Este fim de semana é a Baja Portalegre, e a minha equipa vai estar presente com vários pilotos. Mandámos fazer autocolantes de homenagem ao Jorge, que vamos todos usar — e fiz também alguns extras para quem quiser prestar esta homenagem. A partir de quinta-feira, no paddock da Baja Portalegre (no nosso espaço de assistência do Team Bianchi Prata, na Nerpor), podem levantar os autocolantes. São limitados — fizemos 50 unidades — mas estão disponíveis para todos os que quiserem colar nas suas motos, carros, SSVs ou Moto4. Enquanto houver, são de todos. ❤️»

A homenagem do piloto rapidamente gerou uma onda de apoio e emoção. Muitos seguidores deixaram mensagens comovidas, demonstrando solidariedade e carinho num momento tão sensível. Nos comentários podia ler-se: «Se for a tempo vou buscar um para colocar no meu jipe. Se puder ser. ❤️»

«Muito lindo mesmo, obrigada de coração.» «Força, Pedro. 🤍 Eu vou querer um para homenagear o Jorge Brandão. Um forte abraço.»

Com esta partilha, Pedro Bianchi Prata mostrou, mais uma vez, o seu lado mais humano e sensível, revelando a dor de quem perde não apenas um colega de profissão, mas um verdadeiro amigo de estrada e de vida. O gesto de homenagem — a criação de autocolantes em memória de Jorge Brandão, para serem usados por pilotos na Baja Portalegre — simboliza a união, o respeito e a amizade que caracterizam o desporto motorizado.

Reveja aqui uma das últimas entrevistas de Pedro:

Num mundo marcado pela velocidade e pela competição, Pedro Bianchi Prata recorda que o mais importante continua a ser o vínculo humano, o espírito de equipa e a capacidade de honrar aqueles que deixaram marca eterna nas pistas e nos corações.

Veja aqui:

“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor - Novelas - TVI

«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia - Novelas - TVI