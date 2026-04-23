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“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
“Agora queremos mais”: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação muito esperada - TVI

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Pedro Bianchi Prata, piloto e noivo da apresentadora Maria Botelho Moniz, voltou a captar atenções nas redes sociais ao partilhar uma novidade de grande impacto no mundo do motociclismo. O atleta revelou um novo passo no seu percurso desportivo, ligado a um projeto inovador que une competição e tecnologia, com metas já definidas para os próximos anos.

Através de uma publicação, Pedro Bianchi Prata destacou o caminho que tem vindo a ser construído no desenvolvimento de uma moto 100% elétrica em contexto competitivo, sublinhando o significado deste avanço no desporto motorizado. O piloto começou por recordar o trabalho já realizado: “Já provámos que era possível. Agora queremos mais.”

Em 2025, o projeto deu um passo importante ao demonstrar que uma moto elétrica pode competir ao mais alto nível em provas exigentes. Agora, o objetivo passa por evoluir essa base tecnológica e desportiva.

Pedro Bianchi Prata confirmou que o próximo grande desafio será o Rally Raid Portugal 2026, onde o foco estará na evolução do desempenho da máquina e da equipa: “Em 2025, provámos que uma moto 100% elétrica podia enfrentar este nível de competição.”

O piloto explicou ainda os objetivos para a nova fase do projeto, centrados na melhoria contínua da performance: “Agora voltamos ao Rally Raid Portugal 2026 para evoluir: mais autonomia, mais fiabilidade, mais desempenho.”

Este passo surge como parte de uma estratégia mais ampla e ambiciosa, que já aponta para um dos maiores desafios do motociclismo mundial.

O grande objetivo do projeto foi também assumido de forma clara por Pedro Bianchi Prata, que revelou a intenção de levar esta evolução tecnológica até uma das provas mais exigentes do mundo: “Este é o início do caminho até ao Dakar 2027.”

A participação no Dakar representa não só um desafio desportivo de alto nível, mas também uma afirmação do desenvolvimento de soluções sustentáveis no motociclismo de competição.

A publicação gerou curiosidade e entusiasmo entre seguidores e fãs do desporto motorizado, que destacaram a inovação do projeto e a ousadia da aposta em tecnologia elétrica num contexto tão exigente. Entre os comentários, destacam-se mensagens de apoio e incentivo ao piloto, embora a publicação tenha sido sobretudo marcada pela admiração pela dimensão do desafio agora assumido.

Com este anúncio, Pedro Bianchi Prata reforça a sua posição como um dos nomes ligados à inovação no motociclismo em Portugal, combinando experiência desportiva com aposta em novas tecnologias. O caminho rumo ao Dakar 2027 promete ser longo e exigente, mas representa também um marco importante na evolução do desporto motorizado e na procura de alternativas mais sustentáveis para a competição de alta performance.

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